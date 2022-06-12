Десятки тел бойцов «Азовстали» до сих пор находятся в Мариуполе – экс-командир

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 • 120044 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Тела десятков украинских защитников, погибших во время осады металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе, все еще ожидают изъятия, сообщил в воскресенье бывший командир полка "Азов" Максим Жорин, передает УНН.

Детали

Максим Жорин рассказал, что по условиям недавнего обмена около 220 тел погибших на «Азовстали» уже отправлено в Киев, но «столько же тел еще осталось в Мариуполе».

«Разговоры о дальнейших обменах, о возвращении всех тел домой продолжаются. Абсолютно все тела должны быть возвращены, и над этим мы будем работать», - добавил Жорин в видео, размещенном в Telegram.

Он добавил, что треть погибших были военнослужащими батальона «Азов», а остальные принадлежали к пограничникам и военно-морским офицерам, а также полиции: «Опознание каждого человека займет очень много времени».

По его словам, для идентификации будут использованы тесты ДНК, униформа и знаки отличия военнослужащих.

Дополнение

В середине мая высшее военное руководство Украины дало приказ сохранить жизнь и здоровье мариупольского гарнизона, а также прекратить оборону города украинским военным, защищавшим металлургическое предприятие "Азовсталь" в Мариуполе.

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