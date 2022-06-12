Десятки тіл бійців «Азовсталі» досі перебувають у Маріуполі - екскомандир

Деталі

Максим Жорін розповів, що за умовами нещодавнього обміну близько 220 тіл загиблих на «Азовсталі» вже відправлено до Києва, але «стільки ж тіл ще залишилося в Маріуполі».

«Розмови про подальші обміни, про повернення всіх тіл додому продовжуються. Абсолютно всі тіла мають бути повернуті, і над цим ми працюватимемо», - додав Жорін у відео, розміщеному в Telegram.

Він додав, що третина загиблих були військовослужбовцями батальйону «Азов», а решта належала до прикордонників та військово-морських офіцерів, а також поліції: «Пізнання кожної людини займе дуже багато часу».

За його словами, для ідентифікації буде використано тести ДНК, уніформа та знаки відмінності військовослужбовців.

Доповнення

В середині травня найвище військове керівництво України дало наказ зберегти життя та здоров'я маріупольського гарнізону, а також припинити оборону міста українським військовим, які обороняли металургійне підприємство "Азовсталь" у Маріуполі.