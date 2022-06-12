Десятки тіл бійців «Азовсталі» досі перебувають у Маріуполі - екскомандир
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Тіла десятків українських захисників, які загинули під час облоги металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі, все ще очікують на вилучення, повідомив у неділю колишній командир полку "Азов" Максим Жорін, передає УНН.
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Максим Жорін розповів, що за умовами нещодавнього обміну близько 220 тіл загиблих на «Азовсталі» вже відправлено до Києва, але «стільки ж тіл ще залишилося в Маріуполі».
«Розмови про подальші обміни, про повернення всіх тіл додому продовжуються. Абсолютно всі тіла мають бути повернуті, і над цим ми працюватимемо», - додав Жорін у відео, розміщеному в Telegram.
Він додав, що третина загиблих були військовослужбовцями батальйону «Азов», а решта належала до прикордонників та військово-морських офіцерів, а також поліції: «Пізнання кожної людини займе дуже багато часу».
За його словами, для ідентифікації буде використано тести ДНК, уніформа та знаки відмінності військовослужбовців.
Доповнення
В середині травня найвище військове керівництво України дало наказ зберегти життя та здоров'я маріупольського гарнізону, а також припинити оборону міста українським військовим, які обороняли металургійне підприємство "Азовсталь" у Маріуполі.