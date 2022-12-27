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Десятки миллионов гривен на благотворительность – кому помогает IDS Ukraine

Десятки миллионов гривен на благотворительность – кому помогает IDS Ukraine

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Национальный производитель питьевой воды, компания IDS Ukraine, в состав которой входят бренды «Моршинская», «Миргородская», «Аляска», «Aqua Life» и эксклюзивный дистрибьютор «Borjomi», в течение 2022 года оказал благотворительную помощь на сумму 75 млн грн.

С момента полномасштабного вторжения компания активно поддерживает украинцев, предоставляя критически важный для жизни продукт – питьевую воду. Начиная с 24 февраля ВСУ, больницам, временно переселенным лицам, жителям деоккупированных территорий было бесплатно отправлено более 320 больших грузовиков качественной бутилированной воды на сумму 61 млн грн! Чувствуя ответственность перед населением, IDS Ukraine одним из первых поставляет продукцию на освобожденные территории, как только это становится безопасно. Уже в первые дни в освобожденный Херсон была передана вода через волонтерские организации, до этого миллионы бутылок доставлены в деоккупированные районы на востоке страны. В целом компания на регулярной основе сотрудничает с более чем 40 благотворительными и волонтерскими организациями, в том числе всемирно известными.

Особое внимание IDS Ukraine уделяет помощи ВСУ. Компания перечислила примерно 10 млн грн на нужды армии и благотворительные организации, которые занимаются военными. Кроме того, сотрудникам, вступившим в ряды ВСУ и ТРО, закупила современную экипировку на сумму более 3,5 млн грн, в том числе военное снаряжение, обувь, каски, бронежилеты, аптечки. Эти работники продолжают получать зарплату, несмотря на отмену таких гарантий государством. Общая сумма выплат составила более 25 млн грн.

«Мы понимаем важность поддержки крупным бизнесом страны. Благотворительная помощь тем, кто в этом больше нуждается, – наше обязательство и социальная ответственность, одно из важных направлений бизнеса. Мы планируем продолжить большую благотворительную программу в следующем году», – комментирует Марк Ткачук, генеральный директор IDS Ukraine.

О компании:

IDS Ukraine– украинская группа компаний, основанная в 1996 году. Это национальный производитель бутилированных вод, в состав которого входит Моршинский завод минеральных вод «Оскар», Миргородский завод минеральных вод, дистрибуционная компания «IDS» и оператор доставки воды «IDS Aqua Service». Группа компаний владеет торговыми марками «Моршинская», «Миргородская», «Аляска» и «Aqua Life», а также является эксклюзивным импортером в Украину минеральной воды «Borjomi».

IDS Ukraine – лидер рынка бутилированных вод, что имеет значительное влияние на формирование и развитие отрасли. Общая сумма капитальных инвестиций, в том числе в производство, за последние 5 лет составляет 2,3 млрд грн. IDS Ukraine является крупнейшим плательщиком налогов и сборов в отрасли: 752 млн грн за 2021 год. Предоставляет работу 3 тыс. человек и играет значимую роль для Миргорода и Моршина как основной работодатель.

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