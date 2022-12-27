Десятки мільйонів гривень на благодійність – кому допомагає IDS Ukraine

З часу повномасштабного вторгнення компанія активно підтримує українців, надаючи критично важливий для життя продукт – питну воду. Починаючи з 24 лютого ЗСУ, лікарням, тимчасово переселеним особам, мешканцям деокупованих територій було безплатно відправлено понад 320 великих вантажівок якісної бутильованої води на суму 61 млн грн! Відчуваючи відповідальність перед населенням, IDS Ukraine однією з перших постачає продукцію на звільнені території, тільки-но це стає безпечно. Так, вже у перші дні у звільнений Херсон було передано воду через волонтерські організації, перед цим мільйони пляшок доставлено у деокуповані райони на сході країни. Загалом, компанія на регулярній основі співпрацює з більше ніж 40 благодійними й волонтерськими організаціями, у тому числі всесвітньо відомими.

Особливу увагу IDS Ukraine приділяє допомозі ЗСУ. Компанія перерахувала приблизно 10 млн грн на потреби армії та благодійним організаціям, які опікуються військовими. Крім того, співробітникам, які вступили до лав ЗСУ й ТрО, закупила сучасне екіпірування на суму понад 3,5 млн грн, зокрема військове спорядження, взуття, каски, бронежилети, аптечки. Ці працівники продовжують отримувати зарплату, попри скасування таких гарантій державою. Загальна сума виплат становила більше ніж 25 млн грн.

«Ми розуміємо важливість підтримки великим бізнесом країни. Благодійна допомога тим, хто цього найбільше потребує, – наше зобов’язання й соціальна відповідальність, один із важливих напрямів бізнесу. Ми плануємо продовжити велику благодійну програму в наступному році», – коментує Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.

Про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Це національний виробник бутильованих вод, до складу якого входить Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія «IDS» та оператор доставки води «IDS Aqua Service». Група компаній володіє торговельними марками «Моршинська», «Миргородська», «Аляска» та «Aqua Life», а також є ексклюзивним імпортером в Україну мінеральної води «Borjomi».

IDS Ukraine – лідер ринку бутильованих вод, що має значний вплив на формування й розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків та зборів у галузі: 752 млн грн за 2021 рік. Надає роботу 3 тис. людей і відіграє значущу роль для Миргорода й Моршина як основний роботодавець.