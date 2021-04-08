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Десятилетие культового сериала “Игра престолов” будут праздновать особенным пивом

Десятилетие культового сериала “Игра престолов” будут праздновать особенным пивом

Киев  •  УНН

 • 13439 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Десятилетнюю годовщину популярного сериала “Игра престола”, который закончился два года назад, отпразднуют специально изготовленным по этому поводу пивом, сообщает УНН.

Датский пивовар Миккеллер Бьергсе создал новую линейку пива “Игра престолов”, которая будет продаваться по всему миру. Уже 17 апреля в годовщину сериала любители пива и фанаты “Игры престолов” смогут попробовать новое пиво “Mikkeller Iron Anniversary IPA”.

“Мы с нетерпением ждем возможности сварить много фантастических сортов пива и поделиться ими с преданными фанатами сериала и другими любителями пива”, — отметил производитель.

Этот индийский пейл-эль изготовлен в стиле Новой Англии с крепостью 7% и может похвастаться “ярким ароматом свежего ананаса, манго, персика, лепестков розы и оттенком ванили, за которым следуют ароматы маракуйи, папайи, манго и ягод с намеком на хмелевую горечь”.

Добавим, что последнее время тренд на слабоалкогольные напитки постепенно вытесняет по популярности пиво.

В ТОП-5 самых популярных слабоалкогольных напитков от украинских производителей входят торговые марки “Beer Mix”, “Shake”, коктейли завода “Оболонь”, “King’s Bridge” и “Longmixer” от ЛВЗ “Prime”. 

Напомним, что ранее эксперты “Longmixer” поделились лайфхаком о том, как организовать ровно за 5 минут вечеринку с готовыми коктейлями бренда — “Мохито”, “Пина Колада”, сингапурским “Слингом” и “Джин-Физом”.

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