Десятиліття культового серіалу "Гра престолів" святкуватимуть особливим пивом

Данський пивовар Міккеллер Б'єргсе створив нову лінійку пива "Гра престолів", яка буде продаватися по всьому світу. Вже 17 квітня в річницю серіалу любителі пива і фанати "Гри престолів" зможуть спробувати нове пиво "Mikkeller Iron Anniversary IPA".

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості зварити багато фантастичних сортів пива і поділитися ними з відданими фанатами серіалу та іншими любителями пива", - зазначив виробник.

Цей індійський пейл-ель виготовлений в стилі Нової Англії з міцністю 7% і може похвалитися "яскравим ароматом свіжого ананаса, манго, персика, пелюсток троянди і відтінком ванілі, за яким слідують аромати маракуї, папайї, манго і ягід з натяком на хмільну гіркоту".

Додамо, що останнім часом тренд на слабоалкогольні напої поступово витісняє за популярністю пиво.

У ТОП-5 найбільш популярних слабоалкогольних напоїв від українських виробників входять торговельні марки "Beer Mix", "Shake", коктейлі заводу "Оболонь", "King's Bridge" і "Longmixer" від ЛГЗ "Prime".

Нагадаємо, що раніше експерти "Longmixer" поділилися лайфхаком про те, як організувати рівно за 5 хвилин вечірку з готовими коктейлями бренду - "Мохіто", "Піна Колада", сінгапурським "Слінгом" і "Джин-Фізом".