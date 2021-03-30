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Назван ТОП-5 самых популярных слабоалкогольных напитков от украинских производителей

Назван ТОП-5 самых популярных слабоалкогольных напитков от украинских производителей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Социологи назвали ТОП-5 наиболее употребляемых брендов украинских слабоалкогольных напитков, передает УНН со ссылкой на данные социологического исследования ММІ компании Kantar TNS.

Детали

Так, первое место в списке принадлежит ТМ "Beer Mix" с долей потребления 45,4%. На втором месте - ТМ "Shake" (41,2%), на третьем - коктейли завода "Оболонь" (39,8%).

Четвертое и пятое место в списке принадлежит "King's Bridge" (29,4%) и ТМ "Longmixer" (29,3%) соответственно.

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Менее употребляемыми брендами украинских слабоалкогольных напитков является "Revo Alco Energy", коктейли завода "Росинка" и "Ice Mix".

Добавим, что тренд на слабоалкогольные напитки последние несколько лет вытесняет по популярности пиво, особенно - в США.

Напомним, по мнению экспертов, смена сезонов влияет на предпочтения украинцев: весной они переходят на более легкие и слабоалкогольные напитки.

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