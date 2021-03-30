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Названо ТОП-5 найпопулярніших слабоалкогольних напоїв від українських виробників

Київ • УНН

 • 95654 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Соціологи назвали ТОП-5 найбільш вживаних брендів українських слабоалкогольних напоїв, передає УНН із посиланням на дані соціологічного дослідження ММІ компанії Kantar TNS.

Деталі

Так, перше місце у списку належить ТМ "Beer Mix" з часткою споживання 45,4%. На другому місці – ТМ "Shake" (41,2%), на третьому – коктейлі заводу "Оболонь" (39,8%).

Четверте та п'яте місце у списку належить "King's Bridge"(29,4%) і ТМ "Longmixer" (29,3%) відповідно.

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Менш вживаними брендами українських слабоалкогольних напоїв є "Revo Alco Energy", коктейлі заводу "Росинка" та "Ice Mix".

Додамо, що тренд на слабоалкогольні напої останні кілька років витісняє за популярністю пиво, особливо - у США.

Нагадаємо, на думку експертів, зміна сезонів впливає на вподобання українців: весною вони переходять на легші та слабоалкогольні напої.

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