Названо ТОП-5 найпопулярніших слабоалкогольних напоїв від українських виробників
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Соціологи назвали ТОП-5 найбільш вживаних брендів українських слабоалкогольних напоїв, передає УНН із посиланням на дані соціологічного дослідження ММІ компанії Kantar TNS.
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Так, перше місце у списку належить ТМ "Beer Mix" з часткою споживання 45,4%. На другому місці – ТМ "Shake" (41,2%), на третьому – коктейлі заводу "Оболонь" (39,8%).
Четверте та п'яте місце у списку належить "King's Bridge"(29,4%) і ТМ "Longmixer" (29,3%) відповідно.
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Менш вживаними брендами українських слабоалкогольних напоїв є "Revo Alco Energy", коктейлі заводу "Росинка" та "Ice Mix".
Додамо, що тренд на слабоалкогольні напої останні кілька років витісняє за популярністю пиво, особливо - у США.
Нагадаємо, на думку експертів, зміна сезонів впливає на вподобання українців: весною вони переходять на легші та слабоалкогольні напої.