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Десятиклассник "заминировал" школу, чтобы не писать контрольную работу

Десятиклассник "заминировал" школу, чтобы не писать контрольную работу

Киев  •  УНН

 • 13598 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Во Львовской области десятиклассник сообщил о заминировании школы, в которой учился, потому что в этот день он должен был писать контрольную работу и пытался этого избежать. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.

Так, 8 мая около девяти часов утра в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании школы в городе Новый Калинов. Из учебного заведения эвакуировали 545 детей и 60 работников. Правоохранители, обследовав помещение и прилегающую территорию, взрывоопасных предметов не обнаружили.

По этому факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Выяснилось, что ложное сообщение о заминировании учебного заведения предоставил 15-летний житель города Новый Калинов - ученик десятого класса "заминированной" школы.

"С целью отвлечь от себя подозрения, парень использовал для совершения правонарушения технические средства и программное обеспечение, а после предоставления уведомления уничтожил мобильный телефон. Однако, несмотря на это, правоохранители в течение нескольких часов установили личность злоумышленника", - прокомментировали в полиции.

Подростка опросили в присутствии его матери.

"По его словам, в этот день он должен был писать контрольную работу и таким образом пытался избежать этого. Досудебное расследование продолжается", - отметили в ГУНП.

Напомним, 8 мая во Львове проверяли информацию о заминировании пяти отелей.

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