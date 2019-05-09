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Десятикласник "замінував" школу, щоб не писати контрольну роботу

Десятикласник "замінував" школу, щоб не писати контрольну роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У Львівській області десятикласник повідомив про замінування школи, у якій навчався, тому що у цей день він мав писати контрольну роботу і намагався цього уникнути. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.

Так, 8 травня близько дев’ятої години ранку до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування школи у місті Новий Калинів. З навчального закладу евакуювали 545 дітей та 60 працівників. Правоохоронці, обстеживши приміщення та прилеглу територію, вибухонебезпечних предметів не виявили.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

З'ясувалося, що неправдиве повідомлення про замінування навчального закладу надав 15-річний мешканець міста Новий Калинів – учень десятого класу "замінованої" школи.

"З метою відвернути від себе підозри, хлопець використав для вчинення правопорушення технічні засоби та програмне забезпечення, а після надання повідомлення знищив мобільний телефон. Проте, незважаючи на це, правоохоронці протягом кількох годин встановили особу зловмисника", - прокоментували в поліції.

Підлітка опитали у присутності його матері.

"За його словами, у цей день він мав писати контрольну роботу і в такий спосіб намагався уникнути цього. Досудове розслідування триває", - зазначили у ГУНП.

Нагадаємо, 8 травня у Львові перевіряли інформацію про замінування п'яти готелів.

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