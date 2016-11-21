Десять человек с подозрением на пищевое отравление госпитализированы в Хмельницкой области
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Хмельницкой области отравились дети. Восемь детей и двое взрослых с подозрением на пищевое отравление госпитализированы в больницы в городе Каменец-Подольском. Информацию об отравлении детей корреспонденту УНН подтвердили и в городском управлении здравоохранения.
По информации врачей, у пациентов острое пищевое отравление.
Все пострадавшие - участники Всеукраинского фестиваля-конкурса "Жемчужина Каменец", который проходит в городе 19-21 ноября. Как известно, дети и взрослые проживали и питались в одном из гостинично-ресторанных комплексов города. Сейчас там проводятся санепидзаходы.
"Администрация отеля не пропускает журналистов и отказывается от каких-либо комментариев. У здания отеля дежурит карета "скорой". Врачи не комментируют состояние здоровья детей, ссылаясь на конфиденциальность информации", - рассказала корреспонденту УНН с места происшествия местная журналистка Татьяна Шуханова.
По информации активистов, почти все госпитализированные в инфекционное отделение городской больницы дети из города Шостка. В гостинично-ресторанном комплексе сейчас находится еще около 50 детей.