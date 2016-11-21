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Десять чоловік із підозрою на харчове отруєння госпіталізували на Хмельниччині

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Хмельниччині отруїлися діти. Восьмеро дітей і двоє дорослих з підозрою на харчове отруєння госпіталізували до лікарень у місті Кам’янець-Подільському. Інформацію про отруєння дітей кореспонденту УНН підтвердили і в міському управлінні охорони здоров'я.

Десять чоловік із підозрою на харчове отруєння госпіталізували на Хмельниччині

За інформацією лікарів, у пацієнтів гостре харчове отруєння.

Всі постраждалі — учасники Всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Перлина Кам’янця”, який відбувається у місті 19-21 листопада. Як відомо, діти і дорослі проживали і харчувалися в одному з готельно-ресторанних комплексів міста. Наразі там проводяться санепідзаходи.

“Адміністрація готелю не пропускає журналістів і відмовляється від будь-яких коментарів. Біля будівлі готелю чергує карета „швидкої“. Лікарі не коментують стан здоров’я дітей, посилаючись на конфеденційність інформації”, — розповіла кореспонденту УНН з місця події місцева журналістка Тетяна Шуханова.

За інформацією активістів, майже всі госпіталізовані до інфекційного відділення міської лікарні діти з міста Шостка. У готельно-ресторанному комплексі наразі знаходиться ще близько 50 дітей.

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