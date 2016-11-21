Десять чоловік із підозрою на харчове отруєння госпіталізували на Хмельниччині

За інформацією лікарів, у пацієнтів гостре харчове отруєння.

Всі постраждалі — учасники Всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Перлина Кам’янця”, який відбувається у місті 19-21 листопада. Як відомо, діти і дорослі проживали і харчувалися в одному з готельно-ресторанних комплексів міста. Наразі там проводяться санепідзаходи.

“Адміністрація готелю не пропускає журналістів і відмовляється від будь-яких коментарів. Біля будівлі готелю чергує карета „швидкої“. Лікарі не коментують стан здоров’я дітей, посилаючись на конфеденційність інформації”, — розповіла кореспонденту УНН з місця події місцева журналістка Тетяна Шуханова.

За інформацією активістів, майже всі госпіталізовані до інфекційного відділення міської лікарні діти з міста Шостка. У готельно-ресторанному комплексі наразі знаходиться ще близько 50 дітей.