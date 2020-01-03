"Десна" оформила первую в истории клуба продажу игрока в европейскую команду
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. ФК "Десна" осуществила первый официальный продаже своего игрока в европейский клуб - Артем Фаворов перешел в состав ФК "Академия Пушкаш", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
О деталях заключенного соглашения информация не разглашается.
"Я благодарен руководству клуба, тренерскому штабу, клубном персонала и всем моим партнерам по команде. В Десне действительно классный коллектив и прекрасная атмосфера. Поэтому мне не просто оставлять команду, которая, по сути, стала родным. Но пришло время двигаться дальше, и данный трансфер является позитивным как для меня, так и для клуба", - подчеркнул Фаворов.
Отметим, что новый клуб Фаворова после 16 туров занимает четвёртое место в чемпионате Венгрии. От лидера "Академия Пушкаша" отстает на 11 очков, а от третьего места, которое гарантирует участие в Лиге Европы - на 3 пункта.