"Десна" оформила первую в истории клуба продажу игрока в европейскую команду

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 31048 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118872 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124641 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 122891 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 144859 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110622 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 111207 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109756 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132171 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130835 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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"Десна" оформила первую в истории клуба продажу игрока в европейскую команду

"Десна" оформила первую в истории клуба продажу игрока в европейскую команду

Киев  •  УНН

 • 11306 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. ФК "Десна" осуществила первый официальный продаже своего игрока в европейский клуб - Артем Фаворов перешел в состав ФК "Академия Пушкаш", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

О деталях заключенного соглашения информация не разглашается.

"Я благодарен руководству клуба, тренерскому штабу, клубном персонала и всем моим партнерам по команде. В Десне действительно классный коллектив и прекрасная атмосфера. Поэтому мне не просто оставлять команду, которая, по сути, стала родным. Но пришло время двигаться дальше, и данный трансфер является позитивным как для меня, так и для клуба", - подчеркнул Фаворов.

Отметим, что новый клуб Фаворова после 16 туров занимает четвёртое место в чемпионате Венгрии. От лидера "Академия Пушкаша" отстает на 11 очков, а от третьего места, которое гарантирует участие в Лиге Европы - на 3 пункта.

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