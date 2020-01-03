"Десна" оформила перший в історії клубу продаж гравця в європейську команду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. ФК "Десна" здійснила перший офіційний продаж свого гравця в європейський клуб – Артем Фаворов перейшов до складу ФК "Академія Пушкаш", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Про деталі укладеної угоди інформація не розголошується.
"Я вдячний керівництву клубу, тренерському штабу, клубному персоналу та всім моїм партнерам по команді. В Десні дійсно класний колектив і чудова атмосфера. Тому мені не просто залишати команду, яка, по суті, стала рідною. Але прийшов час рухатися далі, і даний трансфер є позитивним як для мене, так і для клубу", - наголосив Фаворов.
Відзначимо, що новий клуб Фаворова після 16 турів посідає 4-е місце в чемпіонаті Угорщини. Від лідера "Академія Пушкаша" відстає на 11 очок, а від третього місця, яке гарантує участь в Лізі Європи – лише на 3 пункти.