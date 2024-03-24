Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Десантно-штурмовые войска создали сайт для желающих вступить в ряды ДШВ с возможностью выбрать бригаду
Десантно-штурмовые войска Украины запустили веб-сайт, на котором каждый желающий может подать заявку на службу и выбрать одну из десяти различных десантно-штурмовых бригад, приглашая смелых и решительных людей присоединиться к их высокомобильным и хорошо подготовленным силам.
Кулеба о попытках рф связать Украину с терактом под москвой: путин - патологический лжец
россия пытается лживо связать Украину с терактом под Москвой, чтобы поощрить еще больше россиян погибнуть в своей бессмысленной войне против Украины и привить ненависть к украинцам и Западу, несмотря на отсутствие доказательств.
Нарушение воздушного пространства ракетой: посла россии вызовут в МИД Польши
российская крылатая ракета нарушила польское воздушное пространство на 39 секунд, что заставило Польшу вызвать российского посла и направить ноту протеста из-за неприемлемого инцидента.
Польша увеличит количество войск на границе с россией и беларусью
Польша планирует усилить свое военное присутствие в воеводствах, граничащих с россией и беларусью, развернув больше войск в Варминско-Мазурском, Подляском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
С приходом теплой погоды возрастает опасность укусов клещей для домашних животных, поэтому для защиты животных рекомендуются регулярные обработки в виде таблеток, капель, ошейников и спреев в различных комбинациях, а в случае укуса - обращение к ветеринару, поскольку клещи могут переносить опасные инфекции, такие как бабезиоз и боррелиоз.
В Харькове около 60% домов с отоплением, и около 40% со светом - Терехов
В Харькове почти все дома имеют водоснабжение, около 60% подключены к отоплению, и около 40% имеют электричество, восстановленное после российских атак, по словам мэра города.
Сообщение о бомбе на борту самолета в "шереметьево" оказалось шуткой со стороны пассажирки - росСМИ
Во время посадки на рейс в Ереван в московском аэропорту пассажирка сказала экипажу, что у нее в рюкзаке бомба. Вылет рейса задержали на час.
российские военные дважды неудачно штурмовали плацдарм украинских войск в Крынках - Силы обороны Юга
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Юг" противник совершил неудачные штурмы украинских позиций вблизи Крынок и Роботино, понес потери и отступил.
куйбышевский НПЗ в рф приостановил работу после атаки беспилотников
куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в самарской области россии приостановил работу после атаки беспилотников 23 марта, в результате которой была повреждена установка АВТ-4 и остановлен производственный цикл.
СМИ сообщили об угрозе бомбы на борту самолета в московском "шереметьево"
Во время посадки на рейс в Ереван в московском аэропорту "шереметьево" пассажирка заявила, что в ее ручной клади находится бомба.