Десантно-штурмовые войска создали сайт для желающих вступить в ряды ДШВ с возможностью выбрать бригаду

Десантно-штурмовые войска создали собственный сайт, с помощью которого каждый желающий может подать заявку на службу и самостоятельно выбрать бригаду. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт ДШВ.

Детали

Наша особенность - скорость, мобильность и высокий уровень подготовки каждого бойца. Десантно-штурмовые войска - это коллектив высоких профессионалов и настоящих друзей, - отмечают на сайте. - Десантно-штурмовые войска приглашают в свои ряды смелых и решительных и ищут специалистов различных направлений. Путь ДШВ - всегда быть первыми. Это твой путь. Выбирай ДШВ - говорится в заявлении ДШВ.

Чтобы подать заявку, необходимо указать бригаду, к которой хотите присоединиться, ФИО, гражданство, возраст, пол, образование, регион проживания, профессию в гражданской жизни, адрес почтового ящика и номер телефона.

Дополнение

Согласно информации, указанной на сайте, сейчас можно присоединиться к одной из десяти бригад:

в 25-ю ОПДБр,

в 79-ю ОДШБр,

в 80-ю ОДШБр,

в 81-ю ОАЭМБ,

в 95-ю ОДШБр,

в 71-ю ОЭБр,

в 46-ю ОАЭМБ,

в 82-ю ОШБр,

в 77-ю ОАЭМБ,

в 148-ю ОАБр.

Напомним

Министерство обороны Украины открыло новый рекрутинговый центр в Полтаве, где каждый желающий может получить профессиональную консультацию, заполнить анкету и быть принятым на службу в ряды Вооруженных Сил Украины.