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Десантники сбили еще одну крылатую ракету оккупантов в Николаевской области

Киев • УНН

 • 163374 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Десантники сбили еще одну крылатую ракету российских оккупантов в Николаевской области, сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.

Десантники сбили еще одну крылатую ракету оккупантов в Николаевской области

Цитата

"Вчера в Николаевской области подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины была сбита очередная российская крылатая ракета, выпущенная по мирным украинцам", - указали в командовании в Telegram.

“Минус одна крылатая ракета противника. Наши воины зенитных ракетных подразделений, как всегда, на высоте”, - отмечают офицеры подразделений противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Дополнение

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило об уничтожении 9 воздушных целей российских оккупантов за минувшие сутки.

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