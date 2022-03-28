Десантники сбили еще одну крылатую ракету оккупантов в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Десантники сбили еще одну крылатую ракету российских оккупантов в Николаевской области, сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.
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"Вчера в Николаевской области подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины была сбита очередная российская крылатая ракета, выпущенная по мирным украинцам", - указали в командовании в Telegram.
“Минус одна крылатая ракета противника. Наши воины зенитных ракетных подразделений, как всегда, на высоте”, - отмечают офицеры подразделений противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Дополнение
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило об уничтожении 9 воздушных целей российских оккупантов за минувшие сутки.