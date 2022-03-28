Десантники сбили еще одну крылатую ракету оккупантов в Николаевской области

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"Вчера в Николаевской области подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины была сбита очередная российская крылатая ракета, выпущенная по мирным украинцам", - указали в командовании в Telegram.

“Минус одна крылатая ракета противника. Наши воины зенитных ракетных подразделений, как всегда, на высоте”, - отмечают офицеры подразделений противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило об уничтожении 9 воздушных целей российских оккупантов за минувшие сутки.