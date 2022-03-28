Десантники збили ще одну крилату ракету окупантів на Миколаївщині

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"Вчора на Миколаївщині підрозділом протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України було збито чергову російську крилату ракету, випущену по мирних українцях", - вказали у командуванні у Telegram.

“Мінус одна крилата ракета противника. Наші воїни зенітних ракетних підрозділів, як завжди, на висоті”, – зазначають офіцери підрозділів протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Доповнення

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про знищення 9 повітряних цілей російських окупантів за минулу добу.