Десантники и авиация феерично уничтожили бронетехнику и оккупантов: показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сичеславские десантники-артиллеристы при поддержке авиации уничтожили бронированную технику и живую силу российских оккупантов. Видео обнародовала служба связей с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
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"В Луганской области артиллерийскими подразделениями 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины при поддержке авиации феерично уничтожена скрытая бронетехника вместе с личным составом российских захватчиков", - говорится в сообщении.
Детали
Так, на видео зафиксирована эффективная работа пушкарей и авиаторов. "Результатом каждого меткого выстрела стал ответ врагу за разрушенные города и села нашей родной Родины", - отметили в командовании.
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В Луганской области погибло не менее 10 российских офицеров.