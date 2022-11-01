Десантники и авиация феерично уничтожили бронетехнику и оккупантов: показали видео

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"В Луганской области артиллерийскими подразделениями 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины при поддержке авиации феерично уничтожена скрытая бронетехника вместе с личным составом российских захватчиков", - говорится в сообщении.

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Так, на видео зафиксирована эффективная работа пушкарей и авиаторов. "Результатом каждого меткого выстрела стал ответ врагу за разрушенные города и села нашей родной Родины", - отметили в командовании.

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В Луганской области погибло не менее 10 российских офицеров.