Десантники та авіація феєрично знищили бронетехніку та окупантів: показали відео

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"На Луганщині артилерійськими підрозділами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України за підтримки авіації феєрично знищено приховану бронетехніку разом з особовим складом російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

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Так, на відео зафіксована ефективна робота гармашів та авіаторів. "Результатом кожного влучного пострілу стала відповідь ворогу за зруйновані міста та села нашої рідної Батьківщини", - наголосили у командуванні.

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На Луганщині загинуло не менше ніж 10 російських офіцерів.