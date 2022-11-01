Десантники та авіація феєрично знищили бронетехніку та окупантів: показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Січеславські десантники-артилеристи за підтримки авіації знищили броньовану техніку та живу силу російських окупантів. Відео оприлюднила служба зв‘язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, пише УНН.
Цитата
"На Луганщині артилерійськими підрозділами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України за підтримки авіації феєрично знищено приховану бронетехніку разом з особовим складом російських загарбників", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Так, на відео зафіксована ефективна робота гармашів та авіаторів. "Результатом кожного влучного пострілу стала відповідь ворогу за зруйновані міста та села нашої рідної Батьківщини", - наголосили у командуванні.
Доповнення
На Луганщині загинуло не менше ніж 10 російських офіцерів.