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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Десантники та авіація феєрично знищили бронетехніку та окупантів: показали відео

Десантники та авіація феєрично знищили бронетехніку та окупантів: показали відео

Київ • УНН

 • 442009 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Січеславські десантники-артилеристи за підтримки авіації знищили броньовану техніку та живу силу російських окупантів. Відео оприлюднила служба зв‘язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, пише УНН.

Цитата

"На Луганщині артилерійськими підрозділами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України за підтримки авіації феєрично знищено приховану бронетехніку разом з особовим складом російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Так, на відео зафіксована ефективна робота гармашів та авіаторів. "Результатом кожного влучного пострілу стала відповідь ворогу за зруйновані міста та села нашої рідної Батьківщини", - наголосили у командуванні.

Доповнення

На Луганщині загинуло не менше ніж 10 російських офіцерів.

Українські Національні Новини

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