День десантника: показали фото масштабных военных учений

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92906 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105013 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140312 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137720 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132945 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126696 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165475 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117966 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141549 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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День десантника: показали фото масштабных военных учений

День десантника: показали фото масштабных военных учений

Киев  •  УНН

 • 15988 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Масштабные учения ко Дню десантника состоялись на полигоне под Житомиром. Об этом сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины, передает УНН.

Десантники девяносто пятого отдельной штурмовой бригады отработали ряд боевых задач, в частности, авиационные удары, десантирование личного состава и военной техники, преодоление водной преграды бронетехникой, рейдовые действия.

Во время учений присутствовали президент Украины Петр Порошенко и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Как сообщал УНН, около 500 военнослужащих украинских десантно-штурмовых войск погибли в боях с российским агрессором.

Напомним, 1 ноября на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области стартовали боевые стрельбы и контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности.

Украинские Национальные Новости

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