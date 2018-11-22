День десантника: показали фото масштабных военных учений
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Масштабные учения ко Дню десантника состоялись на полигоне под Житомиром. Об этом сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины, передает УНН.
Десантники девяносто пятого отдельной штурмовой бригады отработали ряд боевых задач, в частности, авиационные удары, десантирование личного состава и военной техники, преодоление водной преграды бронетехникой, рейдовые действия.
Во время учений присутствовали президент Украины Петр Порошенко и секретарь СНБО Александр Турчинов.
Как сообщал УНН, около 500 военнослужащих украинских десантно-штурмовых войск погибли в боях с российским агрессором.
Напомним, 1 ноября на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области стартовали боевые стрельбы и контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности.