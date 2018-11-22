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День десантника: показали фото масштабних військових навчань

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Масштабні навчання до Дня десантника відбулись на полігоні під Житомиром. Про це повідомляє прес-служба Ради нацбезпеки й оборони України, передає УНН.

Десантники 95-ої окремої штурмової бригади відпрацювали низку бойових завдань, зокрема, авіаційні удари, десантування особового складу та військової техніки, подолання водної перешкоди бронетехнікою, рейдові дії.

Під час навчань були присутні Президент України Петро Порошенко та секретар РНБО Олександр Турчинов.

Як повідомляв УНН, близько 500 військовослужбовців українських десантно-штурмових військ загинули у боях з російським агресором.

Нагадаємо, 1 листопада на полігоні "Ягорлик" у Херсонській області стартували бойові стрільби та контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої та малої дальності.

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