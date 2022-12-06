Госслужбу по этнополитике и свободе совести переподчинили правительству, а главу - уволили

Цитата

“На прошлой неделе на заседании СНБО был рассмотрен вопрос связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором. Как сказал на днях Президент Владимир Зеленский, мы должны гарантировать духовную независимость нашего народа и не дадим врагу ослабить нас изнутри. Поэтому сегодня во исполнение Указа Президента принимаем первое решение в этом направлении. Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести будет отнесена к центральным органам исполнительной власти, которые подчиняются непосредственно Кабинету Министров Украины”, –, сказал председатель Правительства.

Детали

Также структурные подразделения местных государственных администраций, к полномочиям которых относятся вопросы деятельности религиозных организаций, станут подотчетны и подконтрольны Государственной службе Украины по этнополитике.

Кроме того, уволена глава службы - Елена Богдан.

Дополнение

Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, которые по ее представлению попали под санкции СНБО и были утверждены Президентом Владимиром Зеленским.