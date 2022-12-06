Держслужбу з етнополітики та свободи совісті перепідпорядкували уряду, а голову - звільнили

Цитата

“Минулого тижня на засіданні РНБО було розглянуто питання зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором. Як сказав днями Президент Володимир Зеленський, ми повинні гарантувати духовну незалежність нашого народу і не дамо ворогу послабити нас зсередини. Тому сьогодні на виконання Указу Президента ухвалюємо перше рішення в цьому напрямку. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті буде віднесена до центральних органів виконавчої влади, які підпорядковуються безпосередньо Кабінету Міністрів України”, – сказав голова Уряду.

Деталі

Також структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, до повноважень яких належать питання діяльності релігійних організацій, стануть підзвітні та підконтрольні Державній службі України з етнополітики.

Крім того, звільнено голову служби - Олену Богдан.

Доповнення

Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і були затверджені Президентом Володимиром Зеленським.