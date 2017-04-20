Госслужба занятости рассказала, где больше всего вакансий

Как отмечается, на 1 апреля количество вакансий, заявленных работодателями в Государственную службу занятости, по сравнению с соответствующей датой прошлого года, выросло на половину и составило более 73 тыс. единиц. Кроме того, в базе данных службы занятости содержалась информация о 36 тыс. предложений работы, полученных из других источников.

Указано, что по видам экономической деятельности, большинство вакансий насчитывается в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (22%), на предприятиях 5 перерабатывающей и добывающей промышленности (20%), торговли и ремонта автотранспорта (16%). По профессиональным группам, наибольший спрос работодателей наблюдается на рабочих по обслуживанию оборудования и машин (24%), а также на квалифицированных рабочих с инструментом (18%).

Количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, увеличилась на 21% и составило 83 тыс. Количество вакансий в базе данных государственной службы занятости увеличилась на 27% до 319 тыс. единиц.

Напомним, в Украине на одно рабочее место претендует шесть безработных.