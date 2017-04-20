Госслужба занятости рассказала, где больше всего вакансий

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18919 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79227 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140421 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110944 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112844 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110113 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102428 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103105 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Госслужба занятости рассказала, где больше всего вакансий

Госслужба занятости рассказала, где больше всего вакансий

Киев  •  УНН

 • 27753 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Большинство вакансий в Украине на начало апреля насчитывается в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 22%. Об этом говорится в статистической информации, обнародованной Государственной службой занятости, передает УНН.

Как отмечается, на 1 апреля количество вакансий, заявленных работодателями в Государственную службу занятости, по сравнению с соответствующей датой прошлого года, выросло на половину и составило более 73 тыс. единиц. Кроме того, в базе данных службы занятости содержалась информация о 36 тыс. предложений работы, полученных из других источников.

Указано, что по видам экономической деятельности, большинство вакансий насчитывается в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (22%), на предприятиях 5 перерабатывающей и добывающей промышленности (20%), торговли и ремонта автотранспорта (16%). По профессиональным группам, наибольший спрос работодателей наблюдается на рабочих по обслуживанию оборудования и машин (24%), а также на квалифицированных рабочих с инструментом (18%).

Количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, увеличилась на 21% и составило 83 тыс. Количество вакансий в базе данных государственной службы занятости увеличилась на 27% до 319 тыс. единиц.

Напомним, в Украине на одно рабочее место претендует шесть безработных.

Украинские Национальные Новости

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