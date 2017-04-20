Держслужба зайнятості розповіла, де найбільше вакансій

Як зазначається, на 1 квітня кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, у порівнянні з відповідною датою минулого року, зросла на половину та становила понад 73 тис. одиниць. Крім того, у базі даних служби зайнятості містилася інформація про 36 тисяч пропозицій роботи, отриманих з інших джерел.

Вказано, що за видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується у сільському, лісовому та рибному господарстві (22%), на підприємствах 5 переробної та добувної промисловості (20%), торгівлі та ремонту автотранспорту (16%). За професійними групами, найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників з обслуговування устаткування та машин (24%), а також на кваліфікованих робітників з інструментом (18%).

Кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, збільшилася на 21% та становила 83 тисячі. Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості збільшилася на 27% до 319 тис. одиниць.

Нагадаємо, в Україні на одне робоче місце претендує шість безробітних.