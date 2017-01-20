Госсекретарем Мининформполитики назначили А.Биденко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Кабинет министров Украины назначил Артема Биденко государственным секретарем Министерства информационной политики. Соответствующее распоряжение размещено на Правительственном портале, передает УНН.
"Назначить Биденко Артема Игоревича государственным секретарем Министерства информационной политики Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.
Отметим, А.Биденко занимал должность заместителя министра информационной политики с февраля 2015 года.