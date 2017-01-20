Госсекретарем Мининформполитики назначили А.Биденко

"Назначить Биденко Артема Игоревича государственным секретарем Министерства информационной политики Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.

Отметим, А.Биденко занимал должность заместителя министра информационной политики с февраля 2015 года.