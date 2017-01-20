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Держсекретарем Мінінформполітики призначили А.Біденка

Держсекретарем Мінінформполітики призначили А.Біденка

Київ • УНН

 • 11160 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Кабінет міністрів України призначив Артема Біденка державним секретарем Міністерства інформаційної політики. Відповідне розпорядження розміщене на Урядовому порталі, передає УНН.

“Призначити Біденка Артема Ігоровича державним секретарем Міністерства інформаційної політики України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства”, — йдеться у документі.

Зазначимо, А.Біденко обіймав посаду заступника міністра інформаційної політики з лютого 2015 року.

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