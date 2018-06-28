Госсекретарь США заявил, что Вашингтон пока не получил от КНДР остатки американских военнослужащих

“Я с оптимизмом смотрю на то, что у нас будет возможность, во-первых, получить некоторые из останков в не столь отдаленном будущем, а в дальнейшем предстоит большая работа с неправительственными организациями, о которых вы говорили раньше”, — сказал шеф американской дипломатии , отвечая на соответствующий вопрос сенатора. “Мы настроены на денуклеаризацию Корейского полуострова, на этот счет никаких сомнений нет, однако в то же время мы также по ряду объективных причин настроены на возвращение останков максимально возможного количества американцев <...> Мы стараемся содействовать этому процессу как можно быстрее”, — добавил он.

Вслед за этим ему был задан вопрос, получили на данный момент США хотя бы какую-то часть останков американских военнослужащих. “Все верно, физически мы пока не получили их”, — сказал Помпео.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду объявил во время выступления перед сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота), что “сегодня (остатки) двухсот (военнослужащих) были возвращены”. В субботу на встрече с однопартийцами в Лас-Вегасе хозяин Белого дома вновь сообщил, что “останки 200 военнослужащих переданы”. Глава Белого дома также рассказал, что на саммите 12 июня в Сингапуре он спросил у лидера КНДР Ким Чен Ына, может ли тот решить проблему с возвратом останков американских солдат, и получил утвердительный ответ.