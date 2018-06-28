Держсекретар США заявив, що Вашингтон поки не отримав від КНДР рештки американських військовослужбовців

“Я з оптимізмом дивлюся на те, що у нас буде можливість, по-перше, отримати деякі з останків у не настільки віддаленому майбутньому, а в подальшому чекає велика робота з неурядовими організаціями, про які ви говорили раніше”, — сказав шеф американської дипломатії, відповідаючи на відповідне запитання сенатора. “Ми налаштовані на денуклеаризацію Корейського півострова, на цей рахунок ніяких сумнівів немає, проте в той же час ми також по ряду об’єктивних причин налаштовані на повернення останків максимально можливої кількості американців <...> Ми намагаємося сприяти цьому процесу якомога швидше”, — додав він.

Слідом за цим йому було поставлено питання, чи отримали на даний момент США хоча б якусь частину останків американських військовослужбовців. “Все вірно, фізично ми поки не отримали їх”, — відповів Помпео.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп в минулу середу оголосив під час виступу перед прихильниками у місті Дулут (штат Міннесота), що “сьогодні (рештки) двохсот (військовослужбовців) були повернуті”. У суботу на зустрічі з однопартійцями у Лас-Вегасі господар Білого дому знову повідомив, що “останки 200 військовослужбовців передані”. Глава Білого дому також розповів, що на саміті 12 червня в Сінгапурі він запитав у лідера КНДР Кім Чен Ина, чи може той вирішити проблему з поверненням останків американських солдатів, і отримав ствердну відповідь.