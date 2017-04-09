Госсекретарь США отменил встречу с В.Путиным - СМИ

"Встреча с президентом России Путиным удалена из рабочего графика госсекретаря Тиллерсона в Москве", - написал он.

Напомним, Р.Тиллерсон назвал Россию виновной в химических атаках в Сирии .

Как сообщал УНН, в Сенате США не исключили введения дополнительных санкций против России .