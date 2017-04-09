Госсекретарь США отменил встречу с В.Путиным - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в своем микроблоге Twitter написал глава бюро радиостанции "Голос Америки" Стив Герман, передает УНН.
"Встреча с президентом России Путиным удалена из рабочего графика госсекретаря Тиллерсона в Москве", - написал он.
Напомним, Р.Тиллерсон назвал Россию виновной в химических атаках в Сирии .
Как сообщал УНН, в Сенате США не исключили введения дополнительных санкций против России .