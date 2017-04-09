Держсекретар США скасував зустріч з В.Путіним - ЗМІ

"Зустріч з президентом Росії Путіним видалена з робочого графіка держсекретаря Тіллерсона в Москві", - написав він.

Нагадаємо, Р.Тіллерсон назвав Росію винною в хімічних атаках у Сирії.

Як повідомляв УНН, у Сенаті США не виключили введення додаткових санкцій проти Росії.