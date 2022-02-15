Госсекретарь США провел разговор с российским коллегой Лавровым
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен говорил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время последнего разговора в выходные, они договорились оставаться на связи, информирует УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Сейчас детали разговора неизвестны.
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Их разговор состоялся, когда Россия заявила, что некоторые войска отводятся от границы с Украиной. Но официальные лица США говорят, что поверят в это лишь тогда, когда увидят доказательства.
"Важно то, что мы пытаемся проверить, основываясь на том факте, что мы видели другие случаи в прошлом, когда Россия заявляла о деескалацію, и на самом деле факты на местах не доказывали, что это правда", - заявила постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит.
По состоянию на утро вторника США до сих пор не получили письменного ответа от России о "гарантиях безопасности", после того как Вашингтон ответил почти три недели назад.