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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Держсекретар США провів розмову із російським колегою Лавровим

Держсекретар США провів розмову із російським колегою Лавровим

Київ • УНН

 • 13480 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен говорив телефоном з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час останньої розмови у вихідні, вони домовилися залишатися на зв'язку, інформує УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Наразі деталі розмови невідомі.

Додамо

Їхня розмова відбулася, коли Росія заявила, що деякі війська відводяться від кордону з Україною. Але офіційні особи США кажуть, що повірять у це лише тоді, коли побачать докази.

"Важливо те, що ми намагаємося перевірити, ґрунтуючись на тому факті, що ми бачили інші випадки у минулому, коли Росія заявляла про деескалацію, і насправді факти на місцях не доводили, що це правда", - заявила постійний представник США в НАТО Джуліанна Сміт.

Станом на ранок вівторка США досі не отримали письмової відповіді від Росії щодо "гарантій безпеки", після того як Вашингтон відповів майже три тижні тому.

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