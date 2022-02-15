Держсекретар США провів розмову із російським колегою Лавровим
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен говорив телефоном з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час останньої розмови у вихідні, вони домовилися залишатися на зв'язку, інформує УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Наразі деталі розмови невідомі.
Додамо
Їхня розмова відбулася, коли Росія заявила, що деякі війська відводяться від кордону з Україною. Але офіційні особи США кажуть, що повірять у це лише тоді, коли побачать докази.
"Важливо те, що ми намагаємося перевірити, ґрунтуючись на тому факті, що ми бачили інші випадки у минулому, коли Росія заявляла про деескалацію, і насправді факти на місцях не доводили, що це правда", - заявила постійний представник США в НАТО Джуліанна Сміт.
Станом на ранок вівторка США досі не отримали письмової відповіді від Росії щодо "гарантій безпеки", після того як Вашингтон відповів майже три тижні тому.