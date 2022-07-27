Госсекретарь США намерен впервые с начала войны поговорить с главой мид россии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен поговорить с министром иностранных дел россии сергеем лавровым впервые с тех пор, как более пяти месяцев назад началась война в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
Детали
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что ожидает звонка со своим российским коллегой на этой неделе, чтобы обсудить «существенное предложение», поданное Москве «несколько недель назад», чтобы попытаться добиться освобождения двух незаконно задержанных американцев — Пола Уилана и Бритни Гринер.
Он также планирует обсудить недавно подписанное соглашение по транзиту украинского зерна через Черное море.
Выступая на пресс-конференции в Госдепартаменте, Блинкен сказал, что не будет вести переговоры по Украине во время телефонного разговора с лавровым, повторив, что не может быть никаких разговоров об Украине без Украины.