Госсекретарь США намерен впервые с начала войны поговорить с главой мид россии

Детали

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что ожидает звонка со своим российским коллегой на этой неделе, чтобы обсудить «существенное предложение», поданное Москве «несколько недель назад», чтобы попытаться добиться освобождения двух незаконно задержанных американцев — Пола Уилана и Бритни Гринер.

Он также планирует обсудить недавно подписанное соглашение по транзиту украинского зерна через Черное море.

Выступая на пресс-конференции в Госдепартаменте, Блинкен сказал, что не будет вести переговоры по Украине во время телефонного разговора с лавровым, повторив, что не может быть никаких разговоров об Украине без Украины.