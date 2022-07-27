Держсекретар США має намір вперше з початку війни поговорити з главою мзс росії

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що чекає на дзвінок зі своїм російським колегою цього тижня, щоб обговорити «істотну пропозицію», подану Москві «кілька тижнів тому», щоб спробувати домогтися звільнення двох незаконно затриманих американців — Пола Уїлана та Брітні Грінер.

Він також планує обговорити нещодавно підписану угоду щодо транзиту українського зерна через Чорне море.

Виступаючи на пресконференції в Держдепартаменті, Блінкен сказав, що не вестиме переговори щодо України під час телефонної розмови з лавровим, повторивши, що не може бути жодних розмов про Україну без України.