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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 12642 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Держсекретар США має намір вперше з початку війни поговорити з главою мзс росії

Держсекретар США має намір вперше з початку війни поговорити з главою мзс росії

Київ • УНН

 • 134311 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен має намір поговорити з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим уперше з того часу, як понад п'ять місяців тому почалася війна в Україні. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Деталі

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що чекає на дзвінок зі своїм російським колегою цього тижня, щоб обговорити «істотну пропозицію», подану Москві «кілька тижнів тому», щоб спробувати домогтися звільнення двох незаконно затриманих американців — Пола Уїлана та Брітні Грінер.

Він також планує обговорити нещодавно підписану угоду щодо транзиту українського зерна через Чорне море.

Виступаючи на пресконференції в Держдепартаменті, Блінкен сказав, що не вестиме переговори щодо України під час телефонної розмови з лавровим, повторивши, що не може бути жодних розмов про Україну без України.

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