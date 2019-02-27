Госрыбагенство Украины подтвердило подписание соглашения с РФ о вылове рыбы в Азове

"После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти, было решено направить Протокол подписи российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля. Также направленный на подпись Протокол предоставляет ряд преимуществ для Украины. Одна из таких - распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тыс. тонн для Украины и 6 тыс. тонн для РФ. Кроме того, Протоколом оговорено вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, к гражданству которой они принадлежат. Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности. Протокол подписан по дипломатическим каналам", - сообщил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.



Как сообщал УНН, пограничники запретили въезд на территорию Украины главе российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море Игорю Рулеву и двум другим представителям за незаконное посещение оккупированной АР Крым.



Как сообщал УНН, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что украинских делегатов, участвовавших в комиссии по вопросам вылова рыбы в Азовском море вместе с россиянами в Киеве, должна проверить СБУ и контрразведка. Чиновники могут быть причастны к сотрудничеству со страной-агрессором.

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Напомним, накануне тридцатая сессия украинского-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая началась 23 октября в Киеве, временно прекратила работу.

Представитель Президента в АРК Борис Бабин в комментариях в Facebook отреагировал так: "Представительство Президента Украины в АРК принимает участие в мероприятии. Опять же исключительно с целью защиты госинтересов. Пусть нам представители РФ объяснят несколько аспектов по Азову, по квотам идущих на Крым с РФ, о милитаризации, о похищенных рыбаках. А потом мы будем действовать - соответствено полномочий".

Кроме того, Борис Бабин подтвердил УНН информацию о том, что 23 октября действительно должно было начаться заседание украинского-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Отметим, что с 14 сентября 1993 действует соглашение между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в Азовском море. Это соглашение до сих пор действует.