Держрибагенство України підтвердило підписання угоди з РФ про вилов риби в Азові

"Після тривалих консультацій з відповідними органами виконавчої влади, було вирішено направити Протокол на підпис російській стороні дипломатичними каналами для того, щоб українські рибалки змогли й надалі здійснювати вилов водних біоресурсів в Азовському морі у рамках правового поля. Також направлений на підпис Протокол надає низку переваг для України. Одна з таких - розподіл квоти вилову бичка в обсязі 9 тис. тонн для України та 6 тис. тонн для РФ. Крім того, Протоколом оговорено питання передачі затриманих рибалок тій стороні, до громадянства якої вони належать. Це має сприяти збільшенню рівня безпеки українських рибалок у ході здійснення ними господарської діяльності. Протокол підписано дипломатичними каналами", - повідомив Голова Держрибагентства Ярослав Бєлов.



Як повідомляв УНН, прикордонники заборонили в’їзд на територію України голові російської делегації Комісії з питань рибальства в Азовському морі Ігорю Рульову та двом іншим представникам через незаконне відвідування окупованої АР Крим.



Як повідомляв УНН, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник наголосив, що українських делегатів, які брали участь у комісії з питань вилову риби в Азовському морі разом із росіянами у Києві, має перевірити СБУ та контррозвідка. Посадовці можуть бути причетні до співпраці із країною-агресором.

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Нагадаємо, напередодні тридцята сесія українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі, яка розпочалась 23 жовтня у Києві, тимчасово припинила роботу.

Представник Президента в АРК Борис Бабін у коментарях у Facebook відреагував так: “Представництво Президента України в АРК бере участь у заході. Знову-таки виключно з метою захисту держінтересів. Нехай нам представники РФ пояснять декілька аспектів по Азову, по квотах що йдуть на Крим з РФ, про мілітаризацію, про викрадених рибалок. А потім ми будемо діяти — згідно повноважень”.

Крім того, Борис Бабін підтвердив УНН інформацію про те, що 23 жовтня справді мало розпочатись засідання українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі.

Зазначимо, що з 14 вересня 1993 року діє угода між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі. Ця угода досі є чинною.