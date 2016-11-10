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Госкино запретило телесериал "Я дарю тебе счастье"

Госкино запретило телесериал "Я дарю тебе счастье"

Киев • УНН

 • 11549 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатное удостоверение и отменило государственную регистрацию телесериала "Я дарю тебе счастье", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкино в Facebook.

"10 ноября в помещении Государственного агентства Украины по вопросам кино состоялось заседание Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино относительно телесериала "Я дарю тебе счастье" на предмет соблюдения требований законодательства Украины в сфере кинематографии, а именно на выявление признаков распространения недостоверной информации с целью нивелирования законодательных требований в сфере кинематографии", - говорится в сообщении.

Указано, что приглашенные к участию в заседании экспертной комиссии "признали неточность в представленных ранее в Госкино документах и ​​предоставили разъяснения и дополнительные документы по странам-производителям т/сериала "Я дарю тебе счастье" (реж. Кокорин С.)".

"Статьей 15 Закона Украины "О кинематографии" регламентирован перечень оснований для отказа в выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, а также аннулирования и отмены государственной регистрации, в том числе в случае обнаружения в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений. В связи с вышеизложенным Госкино Украины аннулировало государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменило государственную регистрацию т/сериала "Я дарю тебе счастье", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительным прокатное удостоверение, выданное на телесериал "Неприкасаемые".

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