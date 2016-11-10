Держкіно заборонило телесеріал “Я дарую тобі щастя”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Державне агентство України з питань кіно анулювало прокатне посвідчення та скасувало державну реєстрацію телесеріалу “Я дарую тобі щастя”, передає УНН з посиланням на прес-службу Держкіно у Facebook.
"10 листопада у приміщенні Державного агентства України з питань кіно відбулося засідання Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно щодо телесеріалу “Я дарую тобі щастя” на предмет дотримання вимог законодавства України у сфері кінематографії, а саме на виявлення ознак поширення недостовірної інформації з метою нівелювання законодавчих вимог у сфері кінематографії", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що запрошені до участі у засіданні експертної комісії "визнали неточність у раніше поданих до Держкіно документах та надали роз’яснення і додаткові документи щодо країн-виробників т/серіалу “Я дарую тобі щастя” (реж. Кокорін С.)".
"Статтею 15 Закону України “Про кінематографію” регламентовано перелік підстав щодо відмови у видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, а також анулювання та скасування державної реєстрації, в тому числі у разі виявлення в документах, поданих суб’єктом кінематографії, недостовірних відомостей. У зв’язку з вищевикладеним Держкіно України анулювало державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування та скасувало державну реєстрацію т/серіалу “Я дарую тобі щастя”, - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсним прокатне посвідчення, видане на телесеріал "Недоторканна".