госдума рф внесли законопроект о признании Украины “террористическим государством”

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“Имущество, принадлежащее гражданам государства, признанного террористическим, должно конфисковываться и обращаться в доход российской федерации для возмещения ущерба пострадавшим от действий властей такой страны. Аналогичные меры предлагается предпринимать в отношении стран — пособников терроризма”, – говорится в тексте законопроекта.

Напомним

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что США рассматривают возможность объявления россии страной-спонсором терроризма, однако этот вопрос требует тщательного анализа.