госдума рф внесли законопроект о признании Украины “террористическим государством”
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Депутаты фракции партии "справедливая россия — за правду" внесли в государственную думу рф законопроект о признании Украины “террористическим государством”, введя для этого в российское законодательство понятия "террористическое государство" и "государство — спонсор терроризма". Об этом пишут росСМИ со ссылкой на политический релиз, передает УНН.
Цитата
“Имущество, принадлежащее гражданам государства, признанного террористическим, должно конфисковываться и обращаться в доход российской федерации для возмещения ущерба пострадавшим от действий властей такой страны. Аналогичные меры предлагается предпринимать в отношении стран — пособников терроризма”, – говорится в тексте законопроекта.
Напомним
Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что США рассматривают возможность объявления россии страной-спонсором терроризма, однако этот вопрос требует тщательного анализа.