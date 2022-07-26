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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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держдума рф внесли законопроект про визнання України "терористичною державою"

держдума рф внесли законопроект про визнання України "терористичною державою"

Київ • УНН

 • 184567 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Депутати фракції партії "справедлива росія — за правду" внесли до державної думи рф законопроект про визнання України “терористичною державою”, ввівши для цього в російське законодавство поняття "терористичне держава" і "держава — спонсор тероризму". Про це пишуть росЗМІ з посиланням на політичний реліз, передає УНН.

Цитата

“Майно, що належить громадянам держави, визнаної терористичним, має конфіскуватися і звертатися до доходу Російської Федерації для відшкодування збитків постраждалим від дій влади такої країни. Аналогічні заходи пропонується вживати щодо країн — посібників тероризму”, – йдеться у тексті законопроекту.

Нагадаємо

Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що США розглядають можливість оголошення Росії країною-спонсором тероризму, проте це питання потребує ретельного аналізу.

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