держдума рф внесли законопроект про визнання України "терористичною державою"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Депутати фракції партії "справедлива росія — за правду" внесли до державної думи рф законопроект про визнання України “терористичною державою”, ввівши для цього в російське законодавство поняття "терористичне держава" і "держава — спонсор тероризму". Про це пишуть росЗМІ з посиланням на політичний реліз, передає УНН.
Цитата
“Майно, що належить громадянам держави, визнаної терористичним, має конфіскуватися і звертатися до доходу Російської Федерації для відшкодування збитків постраждалим від дій влади такої країни. Аналогічні заходи пропонується вживати щодо країн — посібників тероризму”, – йдеться у тексті законопроекту.
Нагадаємо
Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що США розглядають можливість оголошення Росії країною-спонсором тероризму, проте це питання потребує ретельного аналізу.