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Госдеп заявил об отсутствии планов обсуждать с Ираком вывод войск США

Госдеп заявил об отсутствии планов обсуждать с Ираком вывод войск США

Киев  •  УНН

 • 11220 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Соединенные Штаты Америки не намерены обсуждать с иракской стороной вопрос вывода американских войск с территории ближневосточного государства, сообщается на сайте Госдепартамента, пишет УНН.

Так США ответили на требование и.о. премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать американскую делегацию для проработки вопроса вывода войск из Ирака. Это требование было озвучено в телефонном разговоре между Абд аль-Махди и госсекретарем США Майком Помпео.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, США намерены обсуждать с Ираком, лишь обновление стратегического партнерства и правильное размещение американских сил на Ближнем Востоке.

Также в Вашингтоне отметили необходимость обсуждения с властями Ирака еще и вопросов безопасности, финансовое, экономическое и дипломатическое партнерство.

Требование о проработке вопроса по выводу американских войск в территории Ирака прозвучало после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде в результате ракетного удара США. В Багдаде говорили, что убийство командира является нарушением условия военного присутствия США в Ираке.

5 января парламент Ирака принял резолюцию, предусматривающую прекращение любого иностранного военного присутствия на территории страны. В Вашингтоне отметили, что разочарованы принятием документа. Лидер США Дональд Трамп позднее заявил, что американские войска могут покинуть Ирак в “какой-то момент”, но сейчас время для этого не подходящее.

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