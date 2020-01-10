Держдеп заявив про відсутність планів обговорювати з Іраком виведення військ США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Сполучені Штати Америки не мають наміру обговорювати з іракською стороною питання виведення американських військ з території близькосхідної держави, повідомляється на сайті Держдепартаменту, пише УНН.
Так США відповіли на вимогу в.о. прем’єр-міністра Іраку Аделя Абд аль-Махді надіслати американську делегацію для опрацювання питання виведення військ з Іраку. Ця вимога була озвучена в телефонній розмові між Абд аль-Махді і держсекретарем США Майком Помпео.
Згідно із заявою зовнішньополітичного відомства, США мають намір обговорювати з Іраком, лише оновлення стратегічного партнерства і правильне розміщення американських сил на Близькому Сході.
Також в Вашингтоні наголосили на необхідності обговорення з владою Іраку ще і питань безпеки, фінансове, економічне і дипломатичне партнерство.
Вимога про опрацювання питання щодо виведення американських військ в території Іраку пролунала після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в Багдаді в результаті ракетного удару США. У Багдаді говорили, що вбивство командира є порушенням умови військової присутності США в Іраку.
5 січня парламент Іраку прийняв резолюцію, що передбачає припинення будь-якої іноземної військової присутності на території країни. У Вашингтоні відзначили, що розчаровані прийняттям документа. Лідер США Дональд Трамп пізніше заявив, що американські війська можуть покинути Ірак в “якийсь момент”, але зараз час для цього не підходить.