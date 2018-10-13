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Госдеп призвал Турцию отпустить всех американцев вслед за Брансоном

Госдеп призвал Турцию отпустить всех американцев вслед за Брансоном

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео призвал турецкие власти освободить всех задержанных американских граждан. Об этом шеф американской дипломатии написал в своем микроблоге в Twitter на фоне освобождения протестантского пастора Эндрю Брансона, передает УНН.

“Пастор Брансон наконец возвращается домой в Америку после суровых испытаний ... Надеемся, что турецкое правительство быстро освободит других американских граждан и местных сотрудников Госдепа”, — написал Помпео.

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Как ранее информировал УНН, протестантский пастор Эндрю Брансон, который проживал в районе Измира, был арестован в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и “террористической организацией фетхуллахистов” (последователи мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена). 7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест из медицинских соображений. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.

Из-за ареста пастора возникла серьезная напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона. 1 августа США ввели санкции в отношении министров внутренних дел и юстиции Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудило решение США и призвало от него отказаться.

12 октября суд Измир приговорил американского пастора Эндрю Брансона к 3 годам и 45 дням тюремного заключения. Запрет на выезд и домашний арест Брансону отменен. Учитывая срок, который гражданин США уже провел в заключении и под домашним арестом, Брансон был освобожден из зала суда.

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