Держдеп закликав Туреччину відпустити всіх американців слідом за Брансоном

“Пастор Брансон нарешті повертається додому в Америку після суворих випробувань ... Сподіваємося, що турецький уряд швидко звільнить інших американських громадян та місцевих співробітників Держдепу”, — написав Помпео.

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Як раніше інформував УНН, протестантський пастор Ендрю Брансон, який проживав в районі Ізміра, був заарештований у 2017 році за звинуваченням у зв’язках із забороненими в Туреччині Робочою партією Курдистану і “терористичною організацією фетхуллахістів” (послідовники мусульманського проповідника Фетхуллаха Ґюлена). 7 травня цього року Брансон постав перед турецьким судом і відкинув звинувачення в терористичній діяльності і шпигунстві, а 25 липня він був поміщений під домашній арешт з медичних міркувань. Прокуратура вимагає для нього 35 років позбавлення волі.

Через арешт пастора виникла серйозна напруженість у відносинах Анкари і Вашингтона. 1 серпня США ввели санкції відносно міністрів внутрішніх справ і юстиції Туреччини Сулеймана Сойлу і міністра юстиції Абдулхаміта Гюля через те, що Анкара не дозволила повернутися на батьківщину Брансону. МЗС Туреччини засудило рішення США і закликало від нього відмовитися.

12 жовтня суд міста Ізмір засудив американського пастора Ендрю Брансон до 3 років і 45 днів тюремного ув’язнення. Заборона на виїзд і домашній арешт Брансона скасована. З огляду на термін, який громадянин США вже провів в ув’язненні і під домашнім арештом, Брансон був звільнений із залу суду.