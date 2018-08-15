Госдеп США призвал Россию вывести войска из Украины

"Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали четыре новые российские радиоэлектронные боевые системы на Востоке Украины - еще больше доказательств того, что российские военные организовывают конфликт на Донбассе. Россия должна полностью выполнить минские соглашения и вывести свои войска из Украины", - заявила пресс-секретарь.

Напомним, 9 августа беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил на временно оккупированных территориях сразу четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства: СБ-341В "Леер-3", 1Л269 "Красуха-2", СБ-109А "Былина" и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам "Репеллент-1".