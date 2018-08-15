Держдеп США закликав Росію вивести війська з України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Росія повинна повністю виконати мінські угоди і вивести свої війська з України. Про це йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Хізер Ноерт, передає УНН.
“Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували чотири нові російські радіоелектронні бойові систем на Сході України — ще більше доказів того, що російські військові організовують конфлікт на Донбасі. Росія повинна повністю виконати мінські угоди і вивести свої війська з України”, — заявила речниця.
Нагадаємо, 9 серпня безпілотник СММ ОБСЄ виявив на тимчасово окупованих територіях одразу чотири новітні комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва: РБ-341В “Леєр-3”, 1Л269 “Красуха-2”, РБ-109А “Билина” та спеціальний комплекс для постановки перешкод безпілотним літальним апаратам “Репелент-1”.