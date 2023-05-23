Госдеп США: есть признаки, что российская "группа вагнера" пыталась переправить оружие через Мали

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"Что я скажу, так это то, что мы считаем, что "вагнер" пытается скрыть свои усилия по приобретению военной техники для использования в Украине, в том числе работая через третьи страны, где она имеет плацдарм. Нас проинформировали, что "вагнер" пытается переправить материальные приобретения для помощи россии в войне через Мали и готов использовать фальшивые документы для этих операций. На самом деле есть признаки того, что "вагнер" пытался закупать военные системы у иностранных поставщиков и переправлять это оружие через Мали как третью сторону. Пока мы не видели никаких признаков того, что эти приобретения были завершены или осуществлены, но мы внимательно следим за ситуацией", - заявил журналистам официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Он также напомнил, что США ввели санкции против ряда юридических и физических лиц на разных континентах, которые поддерживают военные операции "вагнера", и "скоро будем иметь больше информации по этому вопросу".