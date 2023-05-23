Держдеп США: є ознаки, що російська "група вагнера" намагалася переправити зброю через Малі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Російські найманці "групи вагнера" намагаються приховати свої зусилля щодо придбання військової техніки для використання в Україні, і є ознаки того, що "вагнер" намагався закуповувати військові системи в іноземних постачальників і переправляти цю зброю через Малі. Про це заявив під час брифінгу напередодні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, пише УНН.
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"Що я скажу, то це те, що ми вважаємо, що "вагнер" намагається приховати свої зусилля щодо придбання військової техніки для використання в Україні, у тому числі працюючи через треті країни, де вона має плацдарм. Нас поінформували, що "вагнер" намагається переправити матеріальні придбання для допомоги росії у війні через Малі та готовий використати фальшиві документи для цих операцій. Насправді є ознаки того, що "вагнер" намагався закуповувати військові системи в іноземних постачальників і переправляти цю зброю через Малі як третю сторону. Поки що ми не бачили жодних ознак того, що ці придбання було завершено чи здійснено, але ми уважно стежимо за ситуацією", - заявив журналістам офіційний представник Держдепартаменту Метью Міллер.
Він також нагадав, що США ввели санкції проти низки юридичних та фізичних осіб на різних континентах, які підтримують військові операції "вагнера", і "скоро матимемо більше інформації з цього питання".