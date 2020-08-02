Госдеп США: Трамп примет меры против программного обеспечения из Китая

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 8684 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99429 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104777 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130894 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109757 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129926 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101830 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102529 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104365 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102030 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Госдеп США: Трамп примет меры против программного обеспечения из Китая

Госдеп США: Трамп примет меры против программного обеспечения из Китая

Киев  •  УНН

 • 17222 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп собирается принять меры в отношении китайских компаний-производителей программного обеспечения (ПО), которые, как считают в США, делятся данными пользователей с китайским правительством и представляют риск для национальной безопасности США. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает УНН.

“Президент Трамп сказал „хватит“, и мы собираемся решить этот вопрос. (...) Он примет меры в ближайшие дни учитывая широкий спектр угроз национальной безопасности, которые создает программное обеспечение, связанное с Коммунистической партией Китая”, — сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News, обнародованном в воскресенье, 2 августа, цитирует DW.

Напомним, 31 июля Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok в США. До этого администрация Трампа уже приняла решение, что китайскую соцсеть должны проверить Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS). Китайские власти раскритиковали это решение США и обвинили Вашингтон в дискриминационных действиях.

Соцмедийное приложение принадлежит китайской фирме ByteDance. Ее представители настаивают, что она не предоставляет данных пользователей официальному Пекину.

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TikTok является популярным соцмедийным приложением среди молодежи. Сначала он приобрел широкую популярность в странах Азии, а теперь — и в других частях мира. Пользователи могут создавать короткие видео с эффектами и музыкой.

Издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. Впрочем, как писал УНН, после заявления Трампа эти переговоры были приостановлены.

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